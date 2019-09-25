Тбилиси, , 07:22 — REGNUM Грузия в военном отношении готова к вступлению в НАТО, заявил бывший верховный главнокомандующий объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Филип Бридлав в интервью сотруднику Института по освещению войны и мира (IWPR).

«Грузия уже продемонстрировала, что есть некоторые вещи, которые она делает очень хорошо», — прокомментировал бригадный генерал военный потенциал Грузии.

Он похвалил действия грузинских военнослужащих в Афганистане. Бридлав также ответил на вопрос об отставники Вооруженных сил Грузии в техническом отношении. По его мнению, сложной техникой управляют люди, поэтому решающим фактором остается человек.

Интервьюер спросил, что же делать Грузии в противостоянии с Россией. «Я считаю, этот союз (вхождение Грузии в НАТО) является ответом на этот вопрос», — ответил генерал. Несмотря на то, что Грузия готова в военном плане вступить в альянс, вопрос остается за политиками, которая опасаются реакции России, считает Бридлав.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, выступая на международной конференции института Маккейна в Тбилиси, заявил, что Грузии необходимо подумать о дальнейшей интеграции в НАТО без Абхазии и Южной Осетии.

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