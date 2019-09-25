Таллин, , 07:17 — REGNUM С 1 ноября 2019 года прекратит действовать решение правительства Эстонии, согласно которому граждане Украины могли не оплачивать госпошлину за рассмотрение заявок на получение долгосрочной визы, сообщило 24 сентября «Радио Свобода».

Глава МИД Эстонии Урмас Реймсалу заявил, что 90% граждан Украины, желающие получить долгосрочную визу, рассчитывают найти работу в Эстонии, поэтому освобождать их от пошлин нет никакого смысла.

Аналогичное решение было принято и в отношении граждан Белоруссии.

Будет возвращена пошлина в размере 80 евро за рассмотрение заявки на получение визы типа D на срок от 90 дней до года. Этот тип визы позволяет учиться, работать и проходить длительное лечение в Эстонии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Чехии заявили, что намерены в ближайшие два года нанять 4,5 тыс. граждан Украины для борьбы с короедами в лесах страны.

Читайте также: Чехия наймёт 4500 рабочих с Украины для борьбы с короедами