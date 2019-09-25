Медногорск, Оренбургская область, , 06:44 — REGNUM В Медногорске Оренбургской области горсовет принял отставку теперь уже экс-главы муниципалитета Дмитрия Садовенко, сообщают СМИ.

Временно исполняющим обязанности главы Медногорска стал Андрей Нижегородов. Ранее Нижегородов являлся заместителем директора по общим вопросам Медногорского медно-серного комбината. 13 сентября 2015 года он победил на выборах в госровет по округу № 12.

Стоит отметить, что по округу № 12 тогда были зарегистрированы два кандидата — самовыдвиженец Наталья Валявина (согласно данным сайта облизбиркома на тот момент она являлась юрисконсультом Медно-сеного комбината) и выдвиженец от «Единой России» Андрей Нижегоровдов (на от момент начальник юридического отдела медно-серного комбината). Победил Нижегородов, набрав 310 голосов, тогда как за Валявину проголосовали 70 избирателей.

Напомним, 17 сентября Дмитрия Садовенко написал заявление об увольнении с поста главы муниципалитета из-за семейных обстоятельств.

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