Чита, , 06:06 — REGNUM Виктор Паздников, исполнявший обязанности заместителя правительства Забайкальского края, ушел в отставку. Его заявление «по собственному желанию» подписано губернатором Александром Осиповым, 25 сентября сообщает портал Читы и Забайкальского края zab.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

В мае 2019 года Виктор Паздников был назначен новым главой Забайкалья Александром Осиповым на должность исполняющего обязанности заместителя председателя правительства региона с испытательным сроком три месяца.

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Напомним, после инаугурации на должность губернатора 19 сентября Александр Осипов подписал постановление о роспуске регионального правительства, в соответствии с которым до назначения нового кабинета все заместители будут работать в статусе исполняющих обязанности.

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С 2011 года Виктор Паздников руководил региональной службой по тарифам и ценообразованию, с 2016 — министерством территориального развития края.

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