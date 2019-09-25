Нью-Йорк, США, , 05:56 — REGNUM Послание с призывом к странам НАТО ввести мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности на европейской территории было отправлено на днях российским руководством, пишет газета «Коммерсантъ».

По словам дипломата одной из стран альянса, послание было направлено российским президентом Владимиром Путиным 19 сентября.

Такое же обращение Москва, утверждает издание, отправила и лично генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, странам, не входящим в альянс, в том числе Китаю, главе европейской дипломатии Федерике Могерини.

«Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия», — цитирует «Коммерсантъ» послание Путина.

Дипломат, на которого ссылается издание, отметил, что Москва на своей европейской части «уже развернула» такие вооружения. Представитель страны НАТО назвал такое предложение «нонсенсом».

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