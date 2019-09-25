Нью-Йорк, США, , 05:38 — REGNUM Министр торговли США Уилбур Росс опроверг информацию о том, что он якобы уснул во время речи президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН, сообщает агентство Reuters.

«Это все фейк-ньюс… На мне был слуховой аппарат и во время вдохновляющей речи президента Трампа, подробно освещающей все важные проблемы, стоящие перед миром, я просто концентрировался на докладе», — заявил он.

Ранее американский телеканал CNBC опубликовал кадры, на которых видно, как Росс сидит с закрытыми глазами во время речи американского президента Дональда Трампа, а затем опускает голову. Журналисты утверждают, что в таком положении американский министр просидел около 15 минут.