Нью-Йорк, США, , 05:16 — REGNUM Совет Безопасности ООН пора реформировать, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ на Генассамблее ООН.

«Для ООН, которая проделала путь в три четверти века с момента своего образования, совершенно необходима структурная реформа, в особенности — Совета Безопасности», — сказал Абэ.

Ранее о необходимости реформировать СБ ООН заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, заявив, что, если структура будет работать по-старому, но она не будет «отражать изменившуюся геополитическую реальность».

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