Нью-Йорк, США, , 05:07 — REGNUM О готовности встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном без предварительных условиях заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ на Генассамблее ООН.

Синдзо Абэ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Полон решимости встретиться с председателем Кимом без каких-либо предварительных условий», — сказал Абэ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 сентября американский президент Дональд Трамп заявил о планах по возможной встрече с Кимом «в скором времени».

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