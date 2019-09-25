Нью-Йорк, США, 25 сентября 2019, 04:57 — REGNUM Американцы должны выполнять свои международные обязательства вне зависимости от того, кто будет в США у руля, заявил иранский президент Хасан Рухани, передаёт Fox News.
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Напомним, в будущем году в США состоятся очередные президентские выборы. В настоящее время в Штатах запущена процедура импичмента действующему главе государства Дональду Трампу.
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