Якутск, , 04:47 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев вошёл в состав Морской коллегии при российском правительстве, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на распоряжение от 24 сентября премьер-министра Дмитрия Медведева.

Айсен Николаев Kremlin.ru

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В обновленный состав коллегии включены 12 новых человек. Помимо Айсена Николаева, в список вошёл ещё один глава региона — губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Исключены из состава 11 участников.

Как сообщало ИА REGNUM, работа Морской коллегии обеспечивает согласованность действий в морской деятельности, судостроении, научных исследованиях в Мировом океане, Арктики и Антарктики.