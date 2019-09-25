Нью-Йорк, США, , 04:26 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Саудовской Аравии Ибрагимом аль-Ассафом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что в ходе встречи обсуждались проблемы Ближнего Востока, в том числе ситуация в Персидском заливе, Йемене и Сирии. Также стороны обсудили предстоящий визит российского лидера Владимира Путина в Королевство Саудовская Аравия.

Как сообщало ИА REGNUM, поездка президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию должна состояться в октябре 2019 года. Ранее, 23 сентября, замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел встречу с послом королевства в России для подготовки визита российского лидера.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД России готовит визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию