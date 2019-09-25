Нью-Йорк, США, , 04:10 — REGNUM Трёхсторонняя встреча по Сирии состоялась на Генассамблее ООН, сообщили 25 сентября в пресс-службе МИД РФ.

В переговорах приняли участие министры иностранных дел России, Ирана и Турции. В их совместном заявлении по итогам встречи сказано, что они выступают за территориальную целостность и единство Сирии.

Также стороны высказали готовность оказывать поддержку работе Конституционного комитета Сирии «путем постоянного взаимодействия с сирийскими сторонами и спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии».

В заявлении сказано, что первое заседание комитета состоится в Женеве (Швейцария). Начало его работы они назвали «решающим шагом» к политическому процессу, «ведомому и осуществляемому самими сирийцами при содействии ООН».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, предположительно, первое заседание Конституционного комитета Сирии состоится 30 октября 2019 г.

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