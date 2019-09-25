Нью-Йорк, США, , 04:05 — REGNUM Израиль обеспечивает поддержку террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил президент Ирана Хасан Рухани в интервью телеканалу Fox News.

«Израиль заботится о раненых боевиках ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они также поставляют им оружие», — заявил он.

Рухани добавил, что поддержка Израилем террористов не вызывает сомнений. Он даже предложил ведущему посетить израильские больницы и лично посмотреть на раненых террористов. Рухани подчеркнул, что часть оружия, изъятого у боевиков террористических организаций, было произведено в Израиле.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября постоянный представитель Ирана при международных организациях Казем Гарибабди заявил, что единственным препятствием создания для безъядерной зоны на Ближнем Востоке является Израиль. По его словам, необходимо оказать давление на Израиль, чтобы он присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

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