Дамаск, , 03:53 — REGNUM Первое заседание Конституционного комитета Сирии может состояться 30 октября, заявил сирийский министр иностранных дел Валид Муаллем, сообщает Syria News.

По словам сирийского министра, эта дата — ориентировочная. Муаллем считает, что есть страны, которым не нравится существование комитета и которые намерены мешать его работе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Конституционный комитет Сирии сформирован в помощь созданию новой конституции Сирии. В состав комитета войдут как представители сирийского правительства, так и оппозиция.

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