Казань, , 03:46 — REGNUM Сегодня, 25 сентября 2019 года, вновь избранный в сентябре 2019 года Госсовет Татарии проведёт сразу два очередных заседания — второе и третье. Единственной повесткой первого из них будет ежегодное послание Рустама Минниханова, которое фактически откроет начало предвыборной кампании на пост главы республики. Основная повестка третьей сессии включает в себя 22 вопроса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

До выборов главы региона, что пройдут в 2020 году, осталось меньше года. Эксперты уже сейчас отмечают, что своим посланием Рустам Минниханов наметит план развития на предстоящие пять лет — новый срок и фактически откроет новую избирательную кампанию. Реальных конкурентов ему пока не видят. Послание 2018 года длилось чуть более 1 часа и в нём Минниханов часто переходил на татарский. Текущее послание будет также транслироваться в прямом эфире и начнётся в 10:00.

После выступления главы депутаты проведут третью сессию, на которой будут рассмотрены региональные законопроекты и отзывы на федеральные документы. Также депутаты должны утвердить на пост министра сельского хозяйства Марата Зяббарова, который сменил ушедшего в Госсовет Марата Ахметова, одобрить инициативу по переименованию министерства информатизации и связи республики в министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи. В рамках этой же сессии обсудят вопрос учреждения новой медали к 100-летию ТАССР, корректировку норм в части преобразования муниципальных округов, порядок определения общего объёма субвенций для осуществления органами местного самоуправления ряда полномочий, совершенствование регулирования межбюджетных отношений, региональный коэффициент для рынка труда на 2020 год и ряд других вопросов.

Перед сессией ожидается заседание комитетов, которые подготовят допвопросы для повестки. Планируется, что в повестку попадут как минимум ещё три вопроса, в том числе о внесении изменений в бюджет 2019 года.