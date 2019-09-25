Мехико, , 03:32 — REGNUM Генеральная прокуратура Мексики намерена допросить экс-губернатора штата Герреро Анхеля Риверо по делу о пропаже 43 студентов в 2014 году, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что помимо экс-губернатора показания даст бывший руководитель прокуратуры штата Иньяки Бланко и экс-министр общественной безопасности региона Леонардо Перес. По данным прокуратуры, часть полученных от допрошенных сведений может быть опубликована в соответствии с процессуальными требованиями. Не исключается, что на допрос также вызовут и других госслужащих штата Герреро.

Напомним, в сентябре 2014 года коррумпированные полицейские и преступники открыли стрельбу по студенческой демонстрации из огнестрельного оружия в штате Герреро. В результате перестрелки погибли шесть человек, еще 20 получили ранения. Кроме того, пропали без вести 43 студента. По версии следствия, их передали преступной группировке «Геррерос унидос». Арестованные члены этой ОПГ признались, что убили студентов и сожгли их тела.