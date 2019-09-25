Казань, , 03:31 — REGNUM Разрешилась ещё одна интрига сезона. В преддверии предстоящих в 2020 году выборов главы Татарии сменился директор госагентства «Татмедиа», что объединяет под собой более 200 газет, телекомпаний, интернет-порталов в республике. Руководить агентством по делам печати и массовым коммуникациям будет глава информационно-аналитического управления в аппарате Рустама Минниханова — Айдар Салимгараев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Эксперты уже сейчас отмечают, что смена руководителя в «Татмедиа» — это задел на то, что выборы тихими не будут, а информационная повестка в Татарии будет на особом контроле. Салимгараева представили коллективу 24 сентября.

Напомним, ранее занимавший должность главы «Татмедиа» Айрат Зарипов ушёл в Госсовет РТ, сменив кресло главного по СМИ республики на депутатский мандат. Немаловажным будет отметить, что в послании Минниханова в 2018 году отдельное внимание было уделено СМИ. Он выразил недовольство тем, что «обилие противоречивой информации значительно усложняет понимание людьми происходящих процессов». Попенял он на недостаточное и слабо аргументированное официальное освещение развития региона и поручил «Татмедиа» организовать работу по распределению информпотоком по целевым аудиториям и повышению качества информации вкупе со своевременным реагированием.

Для справки: «Татмедиа» создано в 2007 году указом Минтимера Шаймиева, когда он занимал пост главы региона. На сегодня у компании 70 филиалов по Татарии с 1,8 тыс. сотрудниками. Медиакомпания представляет собой почти 100 газет, свыше десятка журналов, 17 телеканалов, десять радиоканалов и более 80 сайтов, охват аудитории которых за 2018 год составил почти 70 млн уникальных посетителей. Газеты компания издаёт на нескольких языках, включая татарский и чувашский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы в Госсовет РТ прошли 8 сентября 2019 года, явка составила 70,1%, а единороссы получили 90 мандатов из 100.

Сегодня, 25 сентября 2019 года, Рустам Минниханов обратится с ежегодным посланием к депутатам, которым фактически откроет новую предвыборную кампанию — на этот раз на пост главы республики.