Вашингтон, , 03:19 — REGNUM Суд в Соединенных Штатах приговорил бывшего сотрудника разведслужб Пентагона Рона Хансена на десяти годам тюремного заключения за шпионаж в пользу Китая, сообщает пресс-служба американского минюста.

Отмечается, что на заседаниях суда Хансен признал себя виновным в передаче китайской стороне важных сведений по национальной обороне США и получил за это деньги.

«Эти дела (о шпионаже — прим. ИА REGNUM) свидетельствуют о возможностях Китая в области шпионажа и об угрозе нашей национальной безопасности», — заявил помощник генпрокурора Джон Демурс.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта экс-сотрудник разведывательного управления министерства обороны США Рон Хансен признался, что работал на разведку Китая. Он подтвердил, что был завербован китайскими разведслужбами в 2014 году и передавал им секретную информацию.

Читайте ранее в этом сюжете: Высокопоставленный сотрудник Пентагона оказался китайским шпионом