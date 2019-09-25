Удаление украинского политолога Вячеслава Ковтуна с эфира произошло в программе Дмитрия Куликова «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

Москва, , 03:11 — REGNUM Во время обсуждения ситуации с коррупцией на Украине политолог начал перечислять данные о том, сколько чего было изъято в России в рамках коррупционного дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина.

Тогда Куликов прервал его, напомнив о временном лимите на выступление. В ответ Ковтун возмущённо заявил:

«Дайте мне красную карточку. Вы не даёте мне вообще говорить!»

Затем он удалился.

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