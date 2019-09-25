Удаление украинского политолога Вячеслава Ковтуна с эфира произошло в программе Дмитрия Куликова «Кто против?» на телеканале «Россия 1».
Москва, 25 сентября 2019, 03:11 — REGNUM Во время обсуждения ситуации с коррупцией на Украине политолог начал перечислять данные о том, сколько чего было изъято в России в рамках коррупционного дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина.
Тогда Куликов прервал его, напомнив о временном лимите на выступление. В ответ Ковтун возмущённо заявил:
«Дайте мне красную карточку. Вы не даёте мне вообще говорить!»
Затем он удалился.
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