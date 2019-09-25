Нью-Йорк, США, 25 сентября 2019, 02:40 — REGNUM Американская позиция в отношении Тегерана сильная и, вероятно, удастся добиться положительных для США изменений иранской внешней политики, сообщил журналистам президент Штатов Дональд Трамп.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп в ООН обвинил Иран в атаках на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии. Он назвал предприятия, в отношении которых Вашингтон ввёл санкции из-за этого инцидента.
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