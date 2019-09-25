Нью-Йорк, США, , 02:32 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настаивали на необходимости встречи иранского президента Хасана Рухани с американским лидером Дональдом Трампом, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-пул британского премьера.

Хасан Рухани Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если он (Хасан Рухани — прим. ИА REGNUM) покинет США и не встретиться с президентом Трампом — это будет упущенной возможностью. Потому что он еще нескоро приедет в США. И Трамп не поедет в Тегеран, поэтому им стоит встретиться именно сейчас», — заявил Макрон.

Джонсон согласился с французским лидером и также заявил, что президенту Ирана необходимо встретиться с Трампом, пока имеется такая возможность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Ирана Хасан Рухани назвал вероятность переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке маловероятной. По его мнению, если бы Соединенные Штаты хотели бы переговоров, то встреча была бы назначена заранее.

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