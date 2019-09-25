Нью-Йорк, США, , 02:16 — REGNUM Антииранские санкции будут сохранены, пока Тегеран не изменит своё «поведение», заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на Генассамблее ООН.

«Они будут лишь усилены», — заявил Трамп.

По словам американского лидера, Вашингтон не даст Тегерану продвигаться дальше в разработке ядерного оружия и ракет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, иранский президент Хасан Рухани исключил личную встречу с Трампом на 74-й сессии Генассамблеи ООН.

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