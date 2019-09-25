Вашингтон, , 02:09 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео получил от украинского правительства разрешение на публикацию стенограммы телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Госсекретарь Помпео получил разрешение от правительства Украины на публикацию стенограммы моего телефонного разговора с президентом [Украины]. Они тоже не понимают, из-за чего раздули скандал. Абсолютная охота на ведьм со стороны демократов!», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Дональд Трамп посетовал, что представители Демократической партии США своими разговорами об импичменте испортили важный день для Трампа в Генассамблее ООН. Тем не менее президент США распорядился опубликовать стенограмму своих переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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