Москва, , 02:53 — REGNUM Американская администрация колеблется между санкциями и силовым сценарием в отношении Тегерана, написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«В своём выступлении на ГА ООН [президент США Дональд] Трамп сделал шаг назад от угроз применить силу к Ирану. Нефть стала дешеветь, рынки чуть успокоились. Но администрация США не знает, как быть с Ираном, и колеблется между санкциями и силовым сценарием. Это означает, что ещё будут острые кризисы и новые угрозы», — написал Пушков.

Читайте также: Трамп оценил шансы на изменения политики Тегерана

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил, что Тегеран ведёт страну агрессивным курсом, который угрожает её соседям. Он обещал не снимать с Тегерана санкций, пока тот не станет себя иначе вести.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп призвал ООН ответить на «угрожающее поведение» Ирана