Москва, 25 сентября 2019, 02:53 — REGNUM Американская администрация колеблется между санкциями и силовым сценарием в отношении Тегерана, написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил, что Тегеран ведёт страну агрессивным курсом, который угрожает её соседям. Он обещал не снимать с Тегерана санкций, пока тот не станет себя иначе вести.
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