Бишкек, , 01:37 — REGNUM Идея строительства Большой Евразии вполне осуществима. Об этом заявил спикер парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков, выступая на заседании глав законодательных собраний стран Евразии, проходящем в казахской столице.

Также глава киргизстанского парламента отметил необходимость углубления и расширения интеграционных процессов не только в рамках регионов, но и в глобальном масштабе.

«Слияние в единый проект Евразийского экономического союза, Экономического пояса Шелкового пути и Европейского союза, при реализации всего имеющегося потенциала, может стать беспрецедентным примером устойчивого и безопасного миростроительства», — подчеркнул он.

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