Кишинёв, , 01:35 — REGNUM В Молдавии завели уголовное дело на председателя Высшей судебной палаты Иона Друцэ. Как сообщили в Генпрокуратуре Молдавии, главу судебной власти республики лишили иммунитета, чтобы привлечь к ответственности, однако он успел покинуть страну, передает ИА REGNUM.

Высший совет магистратуры удовлетворил запрос и.о. генпрокурора Дмитрия Робу о снятии с судьи иммунитета. Расследование в отношении Друцэ ведется по фактам незаконного обогащения.

Ранее Друцэ сняли с должности главы Высшей судебной палаты, однако позже он восстановился в должности через суд. Друцэ считается ставленником олигарха Владимира Плахотнюка, правившего Молдавией до июня 2019 года.