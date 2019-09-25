Душанбе, , 00:55 — REGNUM Всемирная таможенная организация (ВТО) будет принимать активное участие и всячески содействовать реформе, проводимой правительством Таджикистана в таможенной сфере. Об этом заявил генсек ВТО Кунио Микурия на пресс-конференции в Душанбе в ходе своего официального трёхдневного визита в Таджикистан.

Микурия отметил, что для более эффективной работы таможенной службе Таджикистана необходимы квалифицированные кадры, современное оборудование для таможенных постов, а также проведение реконструкции таможенной инфраструктуры. Всё это приведёт к улучшению инвестиционного климата.

В ходе данного визита Кунио Микурия встретился с главой государства Эмомали Рахмоном, стороны рассмотрели вопросы развития партнерства Таджикистана и ВТО.

Генсек ВТО Кунио Микурия в ходе трёхдневного визита в Таджикистан посетит таможенные посты «Терминал» регионального таможенного управления города Душанбе и таможенный пост «Дусти» регионального таможенного управления в Турсунзаде.