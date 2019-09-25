Вашингтон, , 00:51 — REGNUM Высказывания членов Демократической партии США о необходимости начать процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа испортили важный день на Генассамблее ООН. Об этом американский лидер заявил на своей странице в Twitter.

«Такой важный день в ООН, так много работы и так много успехов, и демократы специально хотели это испортить и обесценить со своими мусорными новостями по «охоте за ведьмами». Это очень плохо для нашей страны», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что представители Демпартии США даже не видели стенограммы беседы Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, но уже сделали неправильные выводы. Американский лидер также назвал происходящее «президентским харассментом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп распорядился опубликовать полную стенограмму своего разговора с Зеленским. По его словам, после публикации все смогут убедиться, что в беседе не было ничего компрометирующего.

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