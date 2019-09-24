Нью-Йорк, США, , 22:59 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский расчитывает на визит в страну президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил 24 сентября во время участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я ожидаю, что у нас будут очень крутые отношения с США. Я ожидаю, что мы пригласим Дональда Трампа посетить Украину», — приводит заявление Зеленского пресс-служба его офиса.

Президент добавил, что хотел бы видеть с визитами и лидеров других стран, чтобы те «приезжали и видели, какая хорошая Украина». «Надо верить не словам, а глазам», — отметил он.

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