24 сентября 2019 | Время чтения 6 мин

Необходимо заполнить пустоту внутренней политики большими смыслами, не оставляющими равнодушными инициативами и общенациональными проектами. Следует не потакать оппозиционной повестке с «шаманами» и бесовскими свадьбами с катафалками, а выстраивать жизнь огромной страны со всеми достижениями и проблемами в осмысленный великий путь к идеалу.

Эдуард Биров, , 23:20 — REGNUM Задержанного на несанкционированной акции Павла Устинова выпустили из СИЗО, и, скорее всего, с него снимут обвинения и отменят срок. Всё благодаря тому, что за него заступились режиссёры, известные и не очень актёры, журналисты федеральных СМИ, правозащитники, юристы и даже священники с представителями государства.

«Прогулка» по Страстному бульвару. Несогласованная акция оппозиции в центре Москвы 31 августа 2019 года Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вот так, вчера — злостный преступник, посягнувший на государство, сегодня — герой общественности. Не исключено, что перед ним заставят извиниться судью, а самого героя пригласят в ток-шоу или сниматься в каком-то высокобюджетном фильме. По крайней мере надо быть плохим актёром, чтобы такую пьесу не использовать для самораскрутки.

И ведь это всё произошло с человеком, который, как говорят, просто стоял в сторонке и случайно попал под горячую руку. Судьба, конечно, злодейка, и может случиться всякое, даже самое невероятное, но ведь перед нами разыгрывается второй почти идентичный сюжет.

Есть прекрасный молодой герой (актёр, журналист или, скажем, дизайнер), он спокойно себе живёт, ничего преступного не совершает. И тут «сатрапы режима» его хватают, без всякой причины и по надуманному обвинению бросают в тюрьму. В ответ такие же прекрасные люди со светлыми лицами проявляют гражданскую позицию, их поддерживает широкая общественность и СМИ. Кульминационный момент — представители власти признают ошибку, развязка — героя отпускают под аплодисменты «рассерженных горожан».

И только попробуй усомниться или задать вопрос — а что происходит-то? как такое возможно? — тут же сердобольные люди обвинят в жестокости и бессердечности: «Вы что, хотите посадить невинного ради спокойствия государства?»

Нет, мне хочется понять — почему изначально такой бред мог быть допущен и почему на каждом шагу он становился всё абсурднее? Вот четыре росгвардейца цепью (так обычно идут выхватывать особо буйных из толпы) зачем-то хватают в стороне стоящего человека, делают это неумело, смешно и получают повреждение.

Затем росгвардеец подаёт заявление в прокуратуру, и там после короткого расследования требуют абсурдный срок. А судья, недолго думая, впаивает меньшее, но не менее абсурдное наказание. Что это?

Сотрудник Росгвардии Rosgvard.ru

Абсурдность происходящего, как и в случае с Голуновым, ставит в тупик всех, кто так или иначе является оплотом государства. Как реагировать на такое шоу бойцам «Росгвардии»? Какие выводы сделают судьи, работающие по делам несанкционированных акций? Что думать сторонникам государства, выступающим против прозападной оппозиции, которая становится всё наглее? Нельзя не видеть, насколько это дезориентирует народ.

И ведь сюрреализм происходящего в федеральном медиапространстве продолжает расти. Так, на роль следующей жертвы режима, которую спасает свободная общественность, некоторое время претендовал шаман из Якутии, который шёл в Москву «изгонять Путина». За последние недели материалы о нём опубликованы в популярных блогах в «ВКонтакте», Твиттере, Телеграме, на телеканалах «Дождь», русскоязычном Би-би-си. Вдумайтесь — репортёры телеканала, считающего себя эталоном журналистики, с полной серьёзностью спрашивали странного бродягу о том, как он выкурит Путина из Кремля.

Дальше больше: новость о задержании «шамана» и отправке его на экспертизу в психдиспансер прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, читай — сам Кремль, а член СПЧ Илья Шаблинский сравнил это с карательной психиатрией в СССР. Уже легко было представить потянувшиеся из Москвы очереди одиночных пикетов к психдиспансеру Бурятии с призывами к кровавому режиму освободить невинного шамана, после чего власть снова должна была испугаться и прогнуться под требования «свободного гражданского общества».

Но тут «шаман» резко сменил риторику, объявил о завершении своего похода, после чего вернулся в Якутию. Да, видимо, не без помощи правоохранительных органов — но тогда вопрос: что раньше мешало закрыть этот балаган, ещё до его медийной раскрутки?

Возможно, во всех этих мутных медийных сюжетах последних недель нет общего сценариста, но сам факт того, что они доминируют в общенациональной повестке, что люди вынуждены обсуждать мутные истории с Голуновым, Устиновым, «шаманом» из Якутии, где власть предстаёт бездушной или смешной, подчёркивает отсутствие позитивной повестки государства. Пустота внутренней политики даёт возможность оппозиции навязывать свою повестку, раскручивать самые нелепые сюжеты и выставлять власть в идиотском свете. А та, получается, что вроде бы и не против.

Инструмент шамана

Но вспомните 2012 год, когда предпринимались такие же попытки свести внутреннюю повестку к маразму через кривлянья в церкви т.н. «панк-группы» с призывом «Путина прогони!» (чем не шаман?) — и с каким достоинством на них отреагировали тогда государство и церковь. Государство наказало через суд, а церковь провела молитвенное стояние у храма Христа Спасителя. Сколько в этом было спокойствия и осмысленного неприятия разрушительных, дегенеративных сил, пытавшихся остановить уверенный ход России.

Вспомните 2014-й, когда власть поддержала Русскую весну, Новороссию и способствовала росту самосознания Русского мира как особой цивилизации. Ещё накануне событий в Крыму и Донбассе, на церемонии открытия Олимпиады в Сочи был продемонстрирован восхитительный образ России как девочки по имени Любовь, которая несла в себе заряд света и добра к каждому человеку на планете. Сквозь грозы и невзгоды многих веков. Тогда казалось, что российская государственная мысль способна породить нечто великое и объединяющее страну, сформулировать послание к себе и к миру о новом справедливом мироустройстве.

Возможно, это был чересчур смелый замах или чрезмерные ожидания, но они тем не менее были не беспочвенны. Чувствовался созидательный заряд и инициатива. При всех симулякрах во внутренней политике были предпосылки на переход к настоящим смыслам и формулированию особенной цивилизационной идентичности.

А сейчас какие предложены заметные инициативы, какие смыслы сформулированы государственниками? Что было предложено стране, обществу такого, что смогло бы зажечь его созидательным зарядом и настроить на соработничество с государством? Даже национальные проекты, анонсированные президентом как рывок, сведены к поступательной работе по улучшению инфраструктуры, не более того.

Необходимо заполнить пустоту внутренней политики большими смыслами, не оставляющими равнодушными инициативами и общенациональными проектами. Следует не потакать оппозиционной повестке с «шаманами» и бесовскими свадьбами с катафалками, а выстраивать жизнь огромной страны со всеми достижениями и проблемами в осмысленный великий путь к идеалу. Не копаться в сотых процентах ВВП и сетовать на недостаток денег, а ставить большие задачи и активно приобщать к ним граждан (как пример, озвученная Сергеем Шойгу мечта о строительстве новых городов в Сибири).

России как воздух необходим мощный созидательный заряд, который бы совместил здоровый прагматизм профессионалов и такой же здоровый романтизм первооткрывателей. Нужно, в конце концов, предложить себе и миру идеологическую и хозяйственную альтернативу завершающейся «эпохе либерализма» и «господства Запада». И тогда дегенеративная бессмысленность отступит и рассеется перед ясностью целей народа, а «шаманы» внутренней политики останутся не у дел.