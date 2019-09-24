Великий Новгород, , 22:38 — REGNUM Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин считает правильным оставить полномочия по организации транспортного обслуживания населения города на региональном уровне. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, свою позицию градоначальник разъяснил сегодня, 24 сентября, на пресс-конференции.

Сергей Бусурин Пресс-центр администрации Великого Новгорода

По его мнению, имея транспортные полномочия на муниципальном уровне, городской администрации вряд ли бы удалось активно привлекать к решению транспортной проблемы средства других бюджетов, а с уровня региона — «путь короче».

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«Задача у нас одна: чтобы автобусы всегда были чистыми и вовремя ходили. И это мы решаем — есть трехсторонний договор между перевозчиками, администрацией Великого Новгорода и правительством Новгородской области», — прокомментировал градоначальник.

Он напомнил, что до конца 2019 года «Автобусный парк» полнится 11 новыми автобусами, а маршрутная сеть в городе, по мнению Бусурина, — выверенная.

«На сегодняшний день нет ни одного коллективного обращения, в котором бы новгородцы просили какой-то маршрут убрать, поменять, сократить», — отметил мэр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос о возвращении транспортных полномочий муниципалитетам Новгородской области, кроме Великого Новгорода, вынесен на обсуждение депутатов Новгородской областной думы и будет рассмотрен завтра, 25 сентября. Региональные власти намерены сохранить в областной собственности ОАО «Автобусный парк» — предприятие, которое до 2014 года было в муниципальной собственности.

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