Нью-Йорк, США, 24 сентября 2019, 22:35 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не верит, что проблемы с парламентом и Верховным судом могут привести к отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, 24 сентября передает агентство Reuters.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 сентября Верховный суд Великобритании постановил, что решение Джонсона приостановить работу парламента до середины октября было противозаконным. Оппозиция требует отставки Джонсона.
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