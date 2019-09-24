Нью-Йорк, США, 24 сентября 2019, 22:16 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что уважает решение Верховного суда, но «совершенно с ним не согласен», 24 сентября передает агентство Reuters.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховный суд Великобритании постановил, что решение Джонсона о приостановке работы парламента незаконно.
Британский парламент возобновит работу уже 25 сентября.
Противники Джонсона уверены, что данным шагом он устранил возможность пересмотра решения по Brexit до 31 октября — даты выхода Великобритании из Евросоюза.
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