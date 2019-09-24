Нью-Йорк, США, , 22:16 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что уважает решение Верховного суда, но «совершенно с ним не согласен», 24 сентября передает агентство Reuters.

Brexit Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Многие люди хотят расстроить Brexit. Многие люди хотят остановить выход этой страны из ЕС» , — также отметил Джонсон, выступая перед журналистами на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховный суд Великобритании постановил, что решение Джонсона о приостановке работы парламента незаконно.

Британский парламент возобновит работу уже 25 сентября.

Противники Джонсона уверены, что данным шагом он устранил возможность пересмотра решения по Brexit до 31 октября — даты выхода Великобритании из Евросоюза.

Читайте также: Верховный суд Британии признал приостановку работы парламента незаконной