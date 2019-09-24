Бразилиа, , 21:59 — REGNUM «В один из моментов наибольшей неопределенности в Бразилии и так уже хрупкой демократии угрожает все большая опасность, — пишет испанское издание La Vanguardia. — Потихоньку, практически неразличимо, как раковые клетки, правительство Болсонару движется к ее уничтожению. Авторитарное поведение президента, его детей и правительства медленно и незаметно расширяется, чтобы положить конец демократии в нашем нынешнем понимании».

Жаир Болсонару Cleia Viana

Все, что было создано после времен диктатуры и должно было расти на своем собственном фундаменте, Жаир Болсонару намерен уничтожить, считает испанское СМИ. Его главная цель — разрушать, не имея никакого дальнейшего плана, без конструктивных предложений. «Кажется, что его семья хочет заниматься страной, словно это ее собственный сад, делая все по своей мерке и для своего удовольствия, — сетует La Vanguardia. — И ради этого без всяких сомнений «подрежет» все, что ей не нравится».

Издание напоминает, как этим летом горели огромные области в бассейне реки Амазонки. Но дело не в масштабе пожаров, они происходили и в прежние годы — проблема в том, что на этот раз их сопровождала «полная поддержка» бразильского правительства (разумеется, не выраженная напрямую). «Возможно, спустя годы мы будем смотреть на происходящее сейчас в Бразилии как на нечто катастрофическое, и никто не сможет объяснить, как это случилось. Но главная опасность в том, что след нынешних событий останется, и он будет глубок», — резюмирует СМИ.