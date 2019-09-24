Лондон, , 21:57 — REGNUM Соединенное Королевство будет в течение шести месяцев покрывать медицинские расходы британцев, которые проживают в Европейском союзе и пользуются государственной помощью при оплате услуг в сфере здравоохранения, если 31 октября произойдет Брексит без соглашения. Об этом сообщает испанское издание El Mundo, ссылаясь на заявление министра здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкока.

Лондон Марина Захарова © ИА REGNUM

Лондонское правительство предложило каждому государству, входящему в ЕС, в случае резкого разрыва сохранить действующие положения в сфере медицины до 31 декабря 2020 года. Хэнкок подтвердил, что если механизмы в области здравоохранения не будут урегулированы со всеми членами Евросоюза к обговоренной дате Брексита (31 октября), власти полгода будут предоставлять помощь 180 тысячам британцев, живущих на территории ЕС, чьи санитарные расходы сейчас покрывает государство.

Речь идет о пенсионерах, студентах, людях, получающих социальные субсидии по причине инвалидности, а также британских работниках, временно проживающих в той или иной стране Европы. Кроме того, правительство Великобритании обязалось в течение года покрывать медицинские расходы тех из них, кто в момент Брексита будет проходить курс лечения. «Защитить право британских граждан на медицинское обслуживание — приоритет для этого правительства», — подчеркнул Хэнкок в официальном сообщении. Он также указал, что власти работают над заключением «хорошего соглашения» с Брюсселем.