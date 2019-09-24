Париж, , 21:56 — REGNUM Франция, Италия, Германия и Мальта заключили соглашение, чтобы управлять миграционными потоками в центральном Средиземноморье, сообщает испанское издание El Mundo. Министры внутренних дел четырех государств встретились в минувший понедельник, 23 сентября, в городе Валлетта (Мальта) на мини-саммите, в котором не приняли участие ни Испания, ни Греция — вопреки тому, что в эти страны прибывает в 3−5 раз больше мигрантов, чем в Италию. Испанский министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка отказался от соглашения, выступив за единый европейский ответ на ситуацию во всем Средиземноморье.

Получение Лучаной Ламорджезе поста итальянского министра внутренних дел вместо Маттео Сальвини вернуло Италии способность вести переговоры с европейскими партнерами, которую страна утратила при предыдущем правительстве, отмечает El Mundo. «Политика закрытых дверей», навязываемая лидером Лиги Севера, когда-то столкнула Рим с Берлином и Парижем (именно из Германии и Франции происходит значительная часть НПО, спасающих мигрантов в центральном Средиземноморье), а каждую высадку превращала в дипломатический кризис.

Новое правительство Италии, во второй раз возглавленное Джузеппе Конте, предложило пересмотреть спорные указы о безопасности, принятые Сальвини, которые криминализовали и подвергли экономическим санкциям работу гуманитарных организаций. При этом итальянские власти давили на ЕС, требуя перехода к общей политике, которая бы позволила управлять миграционными потоками системно, а не реагировать на них точечно, как на чрезвычайные ситуации. Саммит на Мальте стал первым шагом в этом направлении: был установлен автоматический механизм для переселения мигрантов, спасенных в открытом море НПО или военными кораблями (это около 9% всех нелегалов, достигающих итальянских берегов).