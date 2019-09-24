Санкт-Петербург, , 21:52 — REGNUM В армию в рамках осеннего призыва 2019 года отправят 2600 петербуржцев. Об этом сообщил военный комиссар города Сергей Качковский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Призывники отправятся служить уже 14 октября. По словам Качковского, в режимные части направят 60% от упомянутого количества. Предполагается, что среди новых призывников не менее 500 человек будут обладать высшим образованием, 300 человек должны быть специалистами военно-учетных специальностей.

Добавим, по итогам весеннего призыва 2019 года по результатам медосмотра годными к военной службе признали только 34,5% военнообязанных. Незначительные ограничения поставили еще 40,5% человек.