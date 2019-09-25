Екатеринбург, , 05:57 — REGNUM Должность замглавы Екатеринбурга по благоустройству, транспорту и экологии, которую сейчас занимает Алексей Бубнов, стоит разделить на две. Об этом заявил депутат гордумы Алексей Вихарев, сообщает ИА Znak.

По словам Вихарева, стоит ввести отдельных вице-мэра по транспорту и вице-мэра по благоустройству и экологии. Это позволит замам справляться с объёмами работ, которые сейчас «слишком большие», считает депутат.

«Понятно, что один Алексей Бубнов везде не успевает», — сказал парламентарий.

Предложение будет направлено мэру Александру Высокинскому.

Напомним, Алексей Бубнов стал вице-мэром в октябре 2018 года. До этого он возглавлял Счётную палату Екатеринбурга с сентября 2014 года.

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