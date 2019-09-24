В столице Казахстана Нур-Султане открылось четвертое совещание парламентских спикеров Евразии, в котором принял участие и выступил с программной речью председатель Постоянного комитета (ПК) ВСНП Ли Чжаньшу, сообщает 24 сентября Синьхуа.

Нур-Султан, , 21:46 — REGNUM Отметив колоссальные перемены, которые переживает мир, глава ВСНП обратил внимание на инициативу председателя КНР Си Цзиньпина по строительству сообщества единой судьбы человечества, продвижение международных отношений нового типа и их развития в справедливом и рациональном направлении. Практическим выражением этого курса, по его словам, служит инициатива «Пояса и пути», способствующая совместному развитию разных стран.

Ли Чжаньшу сформулировал четыре предложения, связанные с активизацией контактов и поддержанием в Евразии духа партнерства, расширением сфер торгово-экономического сотрудничества и инвестиций, гуманитарных и молодежных обменов, углублением взаимодействия на высшем уровне исполнительной и законодательной властей.

Итоги развития КНР за 70 лет спикер ВСНП назвал «чудом», достигнутым под руководством КПК и объединившим все нации и народности Китая.

Отметим, что повестка совещания евразийских спикеров сформулирована как «Большая Евразия: диалог, доверие, партнерство». В нём участвуют представители 65 стран и 14 международных организаций.