На очередном предъюбилейном заседании Политбюро ЦК КПК под председательством Си Цзиньпина рассмотрен план действий по патриотическому воспитанию в новую эпоху и по работе партийных школ, сообщает 24 сентября Синьхуа.

Пекин, , 21:41 — REGNUM Патриотическое воспитание в контексте юбилея КНР признано историческим условием дальнейшего продвижения вперёд, а сам патриотизм именуется «твердой верой, духовной силой и сознательным действием всего китайского народа», «направленным на обеспечение глубокого понимания китайской мечты и объединения усилий на возрождение китайской нации, любви к партии, государству и социализму».

Партийные школы должны следовать в русле идей Си Цзиньпина, соединять теорию с практикой, готовить высококачественных и профессиональных кадровых работников, преданных своему делу.

Всем парткомам на местах указывается на необходимость постонного внимания к партийным школам и контроля над их деятельностью.