Нью-Йорк, США, , 21:20 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на поддержку США, которая будет «всегда». Об этом украинский президент заявил 24 сентября в кулуарах Генассамблеи ООН.

По словам Зеленского, он хотел бы, чтоб США поддерживали Украину «в борьбе с агрессией и с войной».

«Мы ожидаем от США поддержки. Не нужна только помощь, мы и так сильное государство, наибольшее в Европе. И у нас очень умные люди. Хочу, чтобы США всегда поддерживали Украину в борьбе с агрессией и с войной», — сказал Владимир Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент финансовая и военная помощь Вашингтона Киеву заморожена решением президента США Дональда Трампа.

По мнению ряда СМИ, это вызвано желанием получить от Киева материалы расследования о неблаговидной деятельности Байдена-младшего на Украине. СМИ уверены, что эти материалы позволят скомпрометировать Байдена-старшего, планирующего стать конкурентом Трампа на следующих президентских выборах.

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