Ташкент, , 21:18 — REGNUM Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым в США приняла участие во встрече министров государств — членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), сообщает МИД Узбекистана.

«В ходе заседания его участники обсудили широкий круг вопросов региональной и международной безопасности, обеспечения устойчивого экономического развития, культурно-гуманитарной кооперации, а также ситуацию в Афганистане», говорится в сообщении.

В своем выступлении Камилов подчеркнул, что за последние годы СВМДА превратилось в полноценную международную площадку для диалога в целях создания общего и неделимого пространства безопасности в Азии.

Узбекская сторона указала, что будущее, безопасность, устойчивое развитие и благополучие азиатского континента напрямую зависят от того, каким мы взрастим молодое поколение.

«В этой связи Абдулазиз Камилов призвал объединить усилия по разработке и принятию Международной конвенции ООН о правах молодёжи, целью которой является формирование благоприятных условий для гармоничного развития и самореализации молодых людей», сообщает МИД.

Ранее, в июне этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в работе пятого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который прошел под девизом «Единый взгляд на безопасный и более процветающий регион».

В своем выступлении Мирзиёев выразил готовность Узбекистана взять на себя в организации роль координатора в области научного, образовательного и культурно-гуманитарного сотрудничества.