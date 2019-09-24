Москва, , 21:05 — REGNUM Место покинувшей Совет Федерации сенатора от Москвы Зинаиды Драгункиной во главе комитета по образованию займет сенатор от Башкирии Лилия Гумерова.

Лилия Гумерова возглавит комитет верхней палаты парламента по науке, образованию и культуре. Ранее она была первым заместителем главы этого комитета.

Лилия Гумерова является членом Совфеда с 2014 года. Второй раз на пост сенатора ее выдвинул недавно избранный главой Башкирии Радий Хабиров.

До назначения в верхнюю палату она работала в аппарате правительства республики, была республиканским омбудсменом по правам ребенка.

С 2011 года Лилия Гумерова — депутат башкирского курултая и заместитель главы его председателя.

В 2012-м была назначена вице-премьером республики.

Лилия Гумерова участвовала в программе подготовки кадрового резерва РАНХиГС и администрации президента, так называемой «школы будущих губернаторов».