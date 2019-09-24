Вашингтон, , 20:54 — REGNUM Переговоров с украинскими властями о материалах расследования против сына Джо Байдена в обмен на помощь Киеву никто не вёл, заявил 24 сентября журналистам президент США Дональд Трамп.

Донльд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, он изначально был сторонником заморозки поддержки Украины, так как европейские страны не берут на себя соответствующую долю в этом вопросе.

«Никакого обмена одного на другое не было», — заявил Трамп.

«Я постоянно задаю один и тот же вопрос: почему США платят тем или иным иностранным государствам… а они не платят? Поэтому я сказал: остановите. Пусть другие тоже платят», — пояснил президент США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее целый ряд СМИ утверждал, что Трамп заморозил помощь Украине для того чтобы украинский президент Владимир Зеленский активизировал расследование деятельности Байдена-младшего на Украине и передал Трампу материалы этого расследования. Байден-старший собирается стать соперником Трампа на президентских выборах 2020 года.

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