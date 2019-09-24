Президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудил сотрудничество возглавляемой им страны с Всемирной таможенной организацией (ВТО) в торгово-экономической сфере в ходе прошедшей 23 сентября в Душанбе встречи с генеральным секретарем Организации Кунио Микурия.

Душанбе, , 20:28 — REGNUM Во время встречи стороны обсудили такие вопросы, как укрепление работы административных органов в таможенной сфере, обновление таможенной инфраструктуры, подготовка профессиональных и высококвалифицированных кадров, создание курсов повышения квалификации для сотрудников таможенной сферы, укомплектование автоматизированной системы современными технологиями.

Кроме этих проблем в на встрече также обсуждались вопросы совершенствования законодательства Таджикистана в торгово-экономической сфере и осуществление поддержки экспорта на государственном уровне.