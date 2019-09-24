Киев, , 20:25 — REGNUM Президент США Дональд Трамп приостанавливает военную помощь Украине не на 2019-й, а на 2020 год. Об этом 24 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов экс-глава МИД Украины Константин Грищенко, комментируя обещание президента США Дональда Трампа заблокировать финансовую поддержку военного сектора Украины.

Финансовая помощь Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, Трамп послал месседж Зеленскому, чтобы он лучше воспринимал его намеки.

«Речь идет не о той финансовой помощи, которая выделена в текущем финансовом году, а о возможности выделения новых средств уже в следующем финансовом году. В данном случае Трамп пытается дать месседж не только украинской власти, украинскому президенту, что не обязательно услышать от него прямые указания. Нужно знать чего он желает и тогда нам будет хорошо. А если мы не будем воспринимать его намеков, тогда задержки будут происходить и дальше», — объяснил Грищенко.

По его словам, Трамп пытается использовать Украину для победы на предстоящих выборах.

«Тут две мотивации. С одной стороны, сигнал, что с Украиной он будет продолжать линию на выполнение того, что для него является важным с точки зрения победы на выборах. С другой стороны, нужно найти повод, чтобы тот способ давления, который он будет применять, выглядел более-менее легитимным», — сказал Погребинский.

Он также напомнил, что Трамп последовательно критикует Европу, когда у него появляется возможность.

«С другой стороны, это продолжение его критики европейцев по очень широкому спектру вопросов: за недостаточное финансирование оборонных затрат. Они брали на себя обязательства выделять до 2% от ВВП. За торговый баланс, который идет в пользу Европы, и много чего другого», — рассказал Грищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября президент Трамп заявил, что будет «приостанавливать» финансовую помощь Киеву, пока Евросоюз не начнет вкладывать в Украину больше. В частности, он призвал Германию и Францию вкладывать деньги в Украину.