Киев, , 19:57 — REGNUM Украинский политолог Михаил Погребинский сомневается, что во время переговоров президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа будут приняты «судьбоносные решения». Соответствующее заявление Погребинский сделал 24 сентября в эфире одного из украинских телеканалов.

«Во время этой беседы вряд ли стоит ожидать каких-то судьбоносных решений… Завтра Трампу в разговоре с Зеленским удастся закрепить свой успех. В каком смысле? Оба участника разговора, и Зеленский, и Трамп, дадут понять, что никакого давления (о давлении Трампа на Зеленского во время телефонных переговоров — ред.) не было, что они обсуждают важные для США и общества проблему борьбы с коррупцией. Что это действительно было и правоохранительные органы этим занимаются», — пояснил Погребинский.

При этом он не исключает, что Киев и Москва готовят «прорыв» в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.

«Я верю в то, что Зеленский заинтересован в продвижении по пути мирного урегулирования. Насколько я понимаю, руководство Российской Федерации, президент Владимир Путин также заинтересован в том, чтобы этот кризис исчерпался, и можно было вернуться к нормальным отношениям с Европой, то исключать какие-то прорывы невозможно. Но пока я не видел конкретных оснований рассчитывать, что это произойдет завтра-послезавтра», — добавил Погребинский.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о намерениях Киева до декабря привлечь США и Великобританию к переговорному процессу для установления мира на Донбассе. Он сообщил, что Украина уже работает над расширением «нормандского формата». Напомним, завтра, 25 сентября, в Нью-Йорке запланированы переговоры президентов США и Украины.