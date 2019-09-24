Великий Новгород, , 19:41 — REGNUM В Новгородской области с 1 января 2020 года будут перераспределены полномочия по организации транспортного обслуживания. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, соответствующий законопроект рассмотрят завтра, 25 сентября, депутаты Новгородской областной думы.

С 2020 года принятый ранее областной закон, передававший транспортные полномочия от всех муниципальных образований региона на областной уровень, прекратит своё действие, и муниципальные районы вновь получат полномочия по организации транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам. Однако изменения не коснутся областной столицы — Великого Новгорода, для которого предлагают принять новый закон о передаче транспортных полномочий на региональный уровень ещё на пять лет, до 31 декабря 2024 года.

Формированием маршрутной сети пригородных и городских перевозок в Великом Новгороде и заказчиком этих перевозок намерено выступать министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области.

Члены комитета Новгородской областной думы по строительству и дорожному комплексу сегодня, 24 сентября, поддержали этот законопроект.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о возвращении транспортных полномочий муниципалитетам Новгородской области, в том числе Великому Новгороду, неоднократно велась речь после 2016 года, когда областной центр столкнулся с «автобусным кризисом». Один из ключевых перевозчиков города — ОАО «Автобусный парк», 100% акций которого были переданы в собственность Новгородской области вопреки решению экс-мэра Юрия Бобрышева, лишилось 92 арендованных автобусов из-за долгов по арендным платежам. С 2017 года подвижной состав «Автобусного парка» обновили на 45%.