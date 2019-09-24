Аккра, , 19:29 — REGNUM Полиция Ганы заявляет о предотвращении покушения на президента страны Нану Акуфо-Аддо, 24 сентября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению властей Ганы, в результате 15-месячной спецоперации полицейским удалось «нейтрализовать сложный заговор, нацеленный на президента, с целью дестабилизации страны».

Полицейскими были арестованы трое организаторов несостоявшегося покушения, у них изъяты 22 самодельных взрывных устройства, шесть пистолетов, нож, три дымовые гранаты, семь мобильных телефонов и три ноутбука.

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