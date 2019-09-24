Бишкек, , 19:19 — REGNUM Россия оказала техническую помощь Киргизии в рамках вхождения республики в Евразийский экономический союз — установила 472 камеры видеонаблюдения на девяти таможенных пунктах пропуска. Об этом сообщает пресс-центр таможенной службы.

Сейчас камеры подключают к системе онлайн-мониторинга, работающем в центральном аппарате государственной таможенной службы, а также к системе межведомственного электронного взаимодействия «Тундук».

Помимо этого, в пяти местах таможенного оформления камеры видеонаблюдения установлены владельцами складов временного хранения, и проводится работа по установке камер в оставшихся четырех местах таможенного оформления.

В ведомстве отмечают, что внедрение системы видеонаблюдения будет способствовать улучшению эффективности работы сотрудников таможни и снижению коррупционных рисков.